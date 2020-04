Trapani: servizio ANPE di consulenza gratuito per famiglie e alunni

ANPE (Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani) ha attivato nel periodo di emergenza da Coronavirus, un servizio gratuito di consulenza pedagogico rivolto alle famiglie e per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di Trapani, attraverso uno sportello On line, nel rispetto delle normative sulla privacy.

I pedagogisti dell’associazione sono disponibili a offrire gratuitamente una sessione professionale a distanza, tramite telefono, mail o altra modalità come gesto solidale verso la comunità di cittadini, per offrire loro consigli, suggerimenti e indicazioni inerenti ai diversi campi della pedagogia e dell’educazione.

Il servizio ha lo scopo di garantire un sostegno a distanza a famiglie e ragazzi, utilizzando gli strumenti digitali come WhatsApp (Videochiamate, video interattivi, gruppi, WhatsApp mediati), Skype, chiamate telefoniche e/o App come Zoom.Si indicano i contatti dei referenti per eventuali chiarimenti e il link dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani dove troveranno i numeri di telefono utili ai quali rispondono i professionisti della Pedagogia in ambito Nazionale.Il Link Nazionale al quale collegarsi per il servizio: https://www.anpe.it/

Per informazioni:Dott.ssa Daniela Virgilio (Coordinatrice e referente per la Sicilia del progetto “Intervento Pedagogico a distanza per l’emergenza Coronavirus”) e-mail: danivirgilio71@gmail.com cell. 3470331887.

Dott. Corrado Cavarra (Coordinatore e referente Nazionale del progetto “Intervento Pedagogico a distanza per l’emergenza Coronavirus”) e-mail: cavarra.corrado.ped@gmail.com cell. 3337047481.