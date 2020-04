Ernestomaria Ponte è il primo ospite di #stannotuttiacasa

STANNOTUTTIBENE, il web-format di itacanotizie che porta in auto artisti e politici del territorio, doveva tornare in primavera. Causa “quarantena” il format è stato adattato in #stannotuttiacasa, delle chiacchierate in diretta per capire come stanno vivendo gli artisti questo periodo. Al timone di tutte le puntate ci saranno sempre Ninny Bornice e Filippo Peralta. La prima puntata andrà in onda il giorno di Pasquetta e l’ospite sarà Ernestomaria Ponte, personaggio poliedrico e conosciutissimo in tutta la Sicilia.

#stannotuttiacasa andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14, sui canali social di ‘itacanotizie’ e ‘Marsala C’è’ e su ‘itacanotizie tv’.