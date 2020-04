“That’s life” Fondazione Sicilia e Arco a supporto della raccolta “Sos Coronavirus” (VIDEO)

Un video musicale per la campagna di raccolta fondi “SOS Coronavirus” è stato realizzato da un gruppo di musicisti che, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, hanno dato un’originale esecuzione del celebre brano “That’s life” di Frank Sinatra. A presentare l’iniziativa, che si è avvalsa della direzione culturale dell’avvocato Giacomo Frazzitta, sono il presidente della Fondazione Sicilia Raffaele Bonsignore e il presidente dell’Associazione Culturale Arco di Marsala Francesco Rallo. Questi, invece, i componenti dell’Arco Big Band Orchestra: Bettina Gandolfo, Lorenzo Barbuto, Ugo Rosano, Giada Zichittella, Rosario Saladino, Fabrizio Parrinello, Dario Silvia, Francesco Rallo, Aldo Bertolino, Maurizio Virgilio, Marco Pizzo, Edoardo Donato, Francesco Pavia, Nicolò Genova. Da tutti loro la dedica “ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, ai panettieri, alle commesse, ai macellai, agli autotrasportatori, ai volontari”.

Il video, come detto, mira a promuovere la raccolta “Sos Coronavirus” attraverso la mediazione della musica, che da sempre si è dimostrata un formidabile strumento a sostegno delle cause sociali e civile. Chi volesse sostenere l’iniziativa benefici può contribuire con donazioni per la “Protezione Civile Sicilia” al corrente dedicato IT 84 V030 6904 6301 0000 0010618 oppure andando nel link della piattaforma Gofundme.