Gruppo CDS “Il Centesimo” dona 10mila euro in buoni spesa

Continuano i gesti di solidarietà verso i bisognosi del territorio di Marsala. Accanto ai numerosi cittadini, si registrano anche le donazioni di tante Aziende che operano in città. Tra queste, anche il Gruppo CDS SpA che gestisce “Il Centesimo”, supermercato con sede in via Mazara. A Palazzo Municipale, la dott.ssa Anna Rosalia Giordano e il dr. Marco Licari – in rappresentanza della società – hanno consegnato 10 mila euro in “buoni spesa” a beneficio delle famiglie indigenti residenti, da spendere nel locale punto vendita (ma anche negli altri della Sicilia).

A ricevere la graditissima offerta c’erano il vicesindaco Agostino Licari e l’assessore Clara Ruggieri che, a nome della Città di Marsala, hanno ringraziato i rappresentanti del Gruppo CDS per l’apprezzatissimo aiuto: “In un momento così drammatico per l’intera comunità, ricevere donazioni da chi opera nel territorio è sinonimo, oltre che di grande altruismo, di amore verso questa città”.