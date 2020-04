Con la Santa messa In Coena Domini – oggi alle 18,30 – prendono il via le dirette, sia sulla Fanpage “Diocesi Mazara/Condividere” che sull’home del sito www.diocesimazara.it, delle celebrazioni della Settimana Santa, presiedute dal Vescovo Domenico Mogavero.

La trasmissione via streaming avverrà dalla Cattedrale di Mazara del Vallo. Domani (Passione del Signore), Santa messa alle 15,30. Sabato (Veglia di Pasqua), inizio alle ore 21,30. Domenica (Pasqua), alle ore 11.