Le donazioni del Rotaract Marsala al “Paolo Borsellino”

È da quasi un mese ormai che la campagna di raccolta fondi, aperta e gestita dal Rotaract Club Marsala e coadiuvata da Cristiana Cordaro, Marco Martinico e Silvia Lubrano, insieme all’Ordine dei Medici della Provincia di Trapani e al Rotary Marsala, è in corso, così come lo sono le elargizioni effettuate coi proventi della stessa. L’ultima, per ordine di tempo, avvenuta lunedì 6 aprile, consta di 1000 mascherine FFP2 e 6000 guanti, sempre destinati al nosocomio della città di Marsala, ormai divenuto a tutti gli effetti Covid Hospital. Il materiale donato lunedì rientra in un ampio programma di raccolta per dispositivi di protezione individuale e strumentazione utile all’ospedale, tant’è vero che si attende la consegna e la successiva donazione di un monitor multiparametrico e una cardioline, utili al decorso dei pazienti ivi trattati.

“Ad oggi siamo fieri di comunicare – affermano dal Rotaract – che in totale, oltre al materiale di lunedì, sono stati consegnati al “Paolo Borsellino” dal Presidente Martinico 6000 guanti, 10 occhiali protettivi e 373 tute. Essendo però in periodo pasquale, il Rotaract ha mantenuto fede anche quest’anno al partenariato con l’associazione lilybetana Diamanti Blu, la quale assiste in prima linea quelle famiglie che hanno bambini con la sindrome dello spettro autistico, attraverso l’acquisto e la rivendita delle uova di Pasqua. Continuando a occuparci di ciò che accade del nostro territorio e attenzionando le realtà difficili che vi sussistono, speriamo di poter uscire da questa situazione di emergenza per avviare quei progetti che erano stati architettati per questi ei prossimi mesi”.