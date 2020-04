Coronavirus nel trapanese: 23 ricoveri, 4 decessi e 2 guarigioni

Sale a 105 il numero di tamponi positivi in provincia di Trapani, secondo gli aggiornamenti diffusi nel pomeriggio dalla Regione Siciliana. Si registra dunque un ulteriore incremento di 5 soggetti che sono stati posti in isolamento domiciliare.

Per l’Asp di Trapani i casi positivi sono 11 in meno, esattamente 94. Uno scostamento, come evidenziato anche ieri, dovuto al calcolo di soggetti indicati inizialmente come residenti sul territorio trapanese, ma da indagine epidemiologica risultati residenti in altre province.

Questa la distribuzione nei Comuni del trapanese: Alcamo 17; Castelvetrano 7; Erice 5; Valderice 8; Marsala 10; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 22; Trapani 11; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3.

Risultano ricoverati 23 soggetti, 10 a Trapani (tutti al reparto Covid) e 13 al “Paolo Borsellino” di Marsala, suddivisi tra Terapia Intensiva (3), Terapia Sub Intensiva (2) e reparto Covid (8).

Sale a 2 il numero dei guariti e a 4 il numero dei decessi.

Dall’inizio dell’emergenza risultano effettuati nel trapanese 1869 tamponi, 106 in più rispetto a ieri.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 107 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 93 (22, 4, 8); Catania, 551 (155, 28, 51); Enna, 273 (168, 1, 15); Messina, 327 (145, 18, 25); Palermo, 276 (74, 29, 12); Ragusa, 47 (7, 4, 3); #Siracusa, 80 (42, 26, 7); Trapani, 105 (22, 1, 3).