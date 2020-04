Trapani: un conto corrente per la solidarietà. Nasce una rete per richiedere il Bonus Spesa

Sono tante le sofferenze di molti nostri cittadini, soprattutto per quanto riguarda il fabbisogno alimentare.

Grazie ad alcune donazioni individuali vogliamo provare ad assicurare anche la dotazione di mascherine ed altro.Facciamo appello pertanto al buon cuore dei Trapanesi.Quanti vogliono effettuare una donazione destinata alle superiori finalità possono farlo versando un contributo sul seguente IBAN:

IT87 V030 6916 4041 0000 0300 005

intestato al Comune di Trapani

L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale fa riferimento all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020, che al comma 3 dell’articolo 2 autorizza: “I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”

Inoltre sono circa un migliaio i moduli di domanda Bonus Spesa Famiglie scaricati ad oggi dal sito del Comune di Trapani ed avanzate anche per il tramite dei Patronati e/o CAF, che ringraziamo, dai cittadini richiedenti, colpiti dalla drammatica emergenza socio-economica determinatasi per effetto dell’epidemia COVID-19. “Tuttavia l’Amministrazione Comunale – dichiara il vice sindaco Vincenzo Abbruscato – al fine di agevolare al massimo la presentazione delle richieste di sussidio e non lasciare nulla d’intentato per assicurare una mano d’aiuto emergenziale, facendo in modo tale da raggiungere i cittadini in prossimità dei loro quartieri e frazioni, ha organizzato, anche per il tramite di Volontari, Parrocchie e Scuole, una rete di assistenza che agevolerà in remoto i cittadini nella fase di compilazione e presentazione della domanda, con un’attenzione particolare a quei Cittadini che non hanno strumentazione adatta per agire via web od impossibilitati nel rivolgersi ai loro CAF e Patronati, qualora al momento non attivi o disponibili”.

I cittadini interessati, quindi, possono rivolgersi presso i centro di aiuto “ComuneAmico” piu’ vicini alla propria abitazione, scegliendo uno tra questi in elenco Punti ComuneAmico:

Zona Borgo Madonna – Istituto N. Nasi – Via Zuccalà Pompeo – Ass.ne Fly Team – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9.30 – 13.00

Istituto N. Nasi – Via Zuccalà Pompeo – Ass.ne Fly Team – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9.30 – 13.00 Zona rione Cappuccinelli – Istituto Ciaccio Montalto – Via Tunisi – Ass.ne ANTRAS – ore 9.30 – 13.00

Istituto Ciaccio Montalto – Via Tunisi – Ass.ne ANTRAS – ore 9.30 – 13.00 Zona Fontanelle Milo – IV Circolo Didattico Antonino Via – Viale XI Settembre – ore 9.30 – 13.00

– IV Circolo Didattico Antonino Via – Viale XI Settembre – ore 9.30 – 13.00 Quartiere Sant’Alberto – Comitato di quartiere Sant’Alberto Fontanelle sud – Via delle Grazie 44 (Villa Rosina) – ore 9.30 – 12.30 e 16.30 – 18.30

– Comitato di quartiere Sant’Alberto Fontanelle sud – Via delle Grazie 44 (Villa Rosina) – ore 9.30 – 12.30 e 16.30 – 18.30 Zona Marausa – Istituto G. Montalto – Via Rinaldi – Ass.ne Fly Team – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9.30 – 13.00

– Istituto G. Montalto – Via Rinaldi – Ass.ne Fly Team – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9.30 – 13.00 Villa Rosina – Ass.ne Insieme per Villa Rosina- Via Calliope 32 – ore 10.00 – 13.00

– Ass.ne Insieme per Villa Rosina- Via Calliope 32 – ore 10.00 – 13.00 Parrocchia SS. Salvatore – Viale Umbria – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9.30 – 13.00

– Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9.30 – 13.00 Zona Cimitero – Parrocchia Nostra Signora di Fatima – Via Madonna di Fatima – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9.30 – 13.00

– Parrocchia Nostra Signora di Fatima – Via Madonna di Fatima – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9.30 – 13.00 Parrocchia Rilievo/Guarrato – Via Marsala – ore 10.00 – 12.00

– Via Marsala – ore 10.00 – 12.00 Zona Via Virgilio – Parrocchia Nostra Signora Di Lourdes – Via Virgilio – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9,30 – 13,00

– Parrocchia Nostra Signora Di Lourdes – Via Virgilio – Ass.ne Prov. Discontinui VV.FF. Volontari – ore 9,30 – 13,00 Centro storico – Centro Ascolto Caritas – C.so Vittorio Emanuele – ore 9.30 – 13.00

– Centro Ascolto Caritas – C.so Vittorio Emanuele – ore 9.30 – 13.00 Zona Via Fardella – Parrocchia Salesiani – Via G.B. Fardella 28 – ore 14.30 – 18.00

Detti punti ComuneAmico saranno attivi nei giorni di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 Aprile.

Si raccomanda l’assoluto distanziamento tra le persone non inferiore a 2,5 mt e si confida nella massima e disciplinata collaborazione.

Nessuno rimarrà indietro ma diamoci una mano, tutti, anche nel rispetto di regole salutari.