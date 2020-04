Trapani: ecco le regole per la raccolta rifiuti di persone positive al Covid-19 o in quarantena obbligatoria

Il Sindaco, Giacomo Tranchida, con Ordinanza n. 49 del 30.03.2020, in coerenza con i rapporti tecnici dell’ ISS e con l’ OPRS n. 1/Rif del 27.03.2020, ha fornito le procedure operative di dettaglio per la gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale necessarie a garantire la regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti, la salvaguardia della salute dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente a seguito dell’emergenza causata dal diffondersi del virus Covid-1.

Con la stessa ha avviato una raccolta dedicata dei “Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove:

“………..soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).; “………non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo B)”.

disponendo:

1. alle utenze di tipo “A1”:

di sospendere la raccolta differenziata dei rifiuti.

Per tale motivo tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati da raccogliere e conferire insieme;

di avvalersi degli appositi sacchi che verranno distribuiti a domicilio in numero sufficiente dalla ditta Energeticambiente;

di conferire detti rifiuti al servizio pubblico nelle ore pomeridiane con una frequenza di 3 passaggi settimanali , Lunedì, Mercoledì e Venerdì, con le seguenti modalità:

All ’arrivo al domicilio gli addetti alla raccolta:

– contattano telefonicamente l’utenza invitandola a esporre fuori dalla porta i rifiuti domestici raccolti dalla stessa in maniera indifferenziata indipendentemente dalla loro natura, richiusi in almeno due sacchetti uno dentro l’altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica), utilizzando guanti monouso, mantenendoli integri, quindi non schiacciandoli o comprimendoli;

– arrivati alla porta dell’utente, gli operatori della ditta Energeticambiente prelevano il sacco utilizzato e depositano nuovi sacchi, suonano il campanello e si allontanano prima dell’apertura della porta medesima;

– il posizionamento del sacco da parte dell’utenza contenente i rifiuti dovrà avvenire in luogo in cui gli operatori possano accedere agevolmente;

– i sacchi raccolti presso l’utenza con le modalità sopra riportate saranno posti dagli operatori della ditta Energeticambiente in appositi big bags collocati all’interno dei mezzi destinati alla raccolta/trasporto dei rifiuti urbani e conferiti direttamente presso la discarica sita in c/da Cuddia della Borranea gestita dalla Trapani Servizi S.p.A.;

2. per le utenze di tipo “B”:

di mantenere le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata;

di smaltire, in via cautelativa, i fazzoletti, i rotoli di carta, le mascherine e i guanti utilizzati nei rifiuti indifferenziati che devono essere conferiti in almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, devono essere chiusi adeguatamente, utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani utilizzando legacci o il nastro adesivo;

di smaltire i rifiuti raccolti con le procedure sopra riportate con le modalità già in vigore (esporli fuori dalla propria abitazione negli apposti contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali );

3. per volontari che sostengono le esigenze di persone anziane, sole, o affette da patologie:

di non prelevare rifiuti presso abitazioni in cui siano presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria ;

nelle abitazioni nelle quali siano presenti soggetti NON positivi al tampone, e non in isolamento o in quarantena obbligatoria, di prelevare i rifiuti utilizzando le seguenti precauzioni e osservando nome comportamentali:

utilizzare guanti monouso, che successivamente all’uso dovranno essere smaltiti come rifiuti indifferenziati; non prelevare sacchetti aperti o danneggiati; trattare il sacchetto come da procedure già in vigore (es: apposito cassonetto dell’indifferenziato o contenitore condominiale);

4. per la ditta Energeticambiente:

di indossare, per le tipologie di utenze “A1”, DPI adeguati alla valutazione del rischio effettuato dal Datore di Lavoro dell’azienda ex D.L.vo 81/2008. Tale raccomandazione è stata pedissequamente osservata così come si evince dalle fotografie di seguito riportate.

Si ricorda ai cittadini :

– che le superiori modalità di raccolta dei rifiuti cesseranno a seguito della dichiarata conclusione del periodo di emergenza;

– che è possibile chiedere informazioni alla ditta Energeticambiente

e-mail coronavirus.comuneditrapani@energetiKambiente.it – n. verde 800888077