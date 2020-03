Dati Coronavirus 31 marzo: 2.707 nuovi positivi, 1.109 guariti ma altri 837 morti

Più o meno puntuale la conferenza stampa del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che presenta il nuovo bollettino aggiornato ad oggi, 31 marzo 2020.

La curva è di poco superiore a ieri ma comunque si può dire in questi due giorni che sia scesa. I nuovi positivi sono 2.707 per un totale di 77.635 contagi, di cui 4.023 in terapia intensiva, 28.192 si trovano ospedalizzati e 45.920 sono in casa asintomatici o con sintomi lievi, pari al 59%, un punto in più rispetto ai giorni scorsi.

I guariti ancora per fortuna alti: si registra un +1.109 per un totale di 15.729. Purtroppo ancora una volta si registrano un numero ancora alto di morti con Coronavirus: 837.

“Le tende pre-Triage – afferma Borrelli – attualmente sono 779 nei presidi ospedalieri italiani. E oggi registriamo 12.204 volontari che si sono attivati per l’emergenza COvid-19 assieme alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate e al personale sanitario. Attualmente il nostro Dipartimento ha raccolto oltre 75 milioni di euro, una cifra che cresce di giorno in giorno e che servirà all’acquisto di materiale sanitario per fronteggiare il contagio da Coronavirus”.