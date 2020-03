Uffici della Polizia Stradale aperti al pubblico solo martedì e giovedì

Per contenere e gestire l’emergenza coronavirus, gli uffici infortunistica e verbali della polizia stradale di Trapani, della sottosezione di Alcamo e dei distaccamenti di Marsala e Castelvetrano, resteranno aperti al pubblico solo il martedì e il giovedì, dalle 9 alle 12.

Gli utenti sono invitati ad effettuare eventuali comunicazioni (esibizioni documenti, comunicazioni dati conducente, etc) utilizzando la posta certificata. La mail è sezpolstrada.tp@pecps.poliziadistato.it

Per quanto riguarda i pagamenti delle sanzioni, si consiglia di utilizzare in modo prioritario il pagamento on line. In caso di fermi o sequestri amministrativi per i quali siano ultimati i termini, gli utenti dovranno recarsi presso gli uffici solo nelle giornate sopra indicate.