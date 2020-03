Omaggio dei Vigili del Fuoco di Trapani al personale sanitario

Stamattina i vigili del fuoco del Comando di Trapani hanno reso omaggio al personale sanitario. In modo semplice e spontaneo, si sono presentati davanti all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, con uno dei loro mezzi su cui campeggiava un tricolore e l’ormai noto slogan augurale “Andrà tutto bene”. Poi, un gruppo di loro ha varcato la soglia d’ingresso, consegnando simbolicamente un elmetto con il cuore rosso nelle mani del dottore Luigi Sicurella, che lo ha accolto con commozione.

“Il ringraziamento del personale VF – ha dichiarato la Comandante Biancamaria Cristini – va a tutto il personale medico e sanitario che in questo complicato momento combatte in prima linea e paga il prezzo più alto. Questo piccolo gesto simbolico vuole significare la nostra ammirazione e il nostro sostegno incondizionato ai soccorritori del servizio sanitario. Non vi lasceremo soli!”.

“Esprimo tutto il mio apprezzamento per questo gesto di testimonianza di solidarietà sociale, di impegno civile e di partecipazione al grave e impegnativo lavoro di tutto il personale sanitario – ha commentato il direttore generale dell’Asp di Trapani Fabio Damiani -. Un particolare ringraziamento va al Comandante Biancamaria Cristini e ai piccoli autori dell’ opera”.