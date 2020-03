Coronavirus, altri due casi a Mazara. Due uomini ricoverati al Paolo Borsellino

Il Comune di Mazara conferma quanto circolava a livello di indiscrezioni in tutto il pomeriggio.

“L’Asp di Trapani – afferma il sindaco Salvatore Quinci – ci ha comunicato che altre due persone di Mazara del Vallo, due uomini di 62 e 78 anni, sono risultate positive al tampone Covid19. I due casi non sono collegati tra loro, anche se entrambi sarebbero rientrati da differenti località fuori regione. Sono stati ricoverati all’ospedale di Marsala nel reparto dedicato al Covid19. Stiamo collaborando con l’Asp per l’indagine epidemiologica e per individuare i contatti avuti dalle due persone.

Ulteriori casi positivi nella nostra Città erano da mettere in preventivo. Non dobbiamo farci prendere dal panico e dalla preoccupazione ma siamo chiamati ad osservare rigorosamente le regole che per il bene di tutti impongono di rimanere a casa. Solo così supereremo questo momento di emergenza. Se non rispetteremo le regole, al contrario, aumenterà il rischio di contagio”.