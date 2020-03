Morta a 89 anni con il Coronavirus l’attrice Lucia Bosè

È morta Lucia Bosé, grande attrice e madre di Miguel. L’attrice aveva compiuto 89 anni lo scorso 28 gennaio: da diverso tempo non si sentiva bene ed è morta di Coronavirus, secondo quanto riferiscono fonti spagnole.

L’attrice, figlia di Domenico Borloni e Francesca Bosè, era una commessa milanese fino a quando venne notata da Luchino Visconti, che le disse: «Lei potrebbe diventare un animale cinematografico». Nel 1947 aveva vinto il concorso di Miss Italia, che le aprì le porte del cinema. Nella sua carriera di attrice, aveva preso parte a film come Non c’è pace tra gli ulivi (1950) di Giuseppe De Santis, ma soprattutto Cronaca di un amore (1950) di Antonioni per cui recitò anche in La signora senza camelie (1953).