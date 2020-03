Sale a 8 il numero dei contagiati a Salemi. Un numero provvisorio, che potrebbe ulteriormente salire, in attesa dell’esito dei prossimi tamponi. “La situazione è seria”, ha dichiarato stamattina in diretta facebook il sindaco Domenico Venuti che ha sottolineato come, di fronte al numero di focolai presente a Salemi, si rendono necessarie misure straordinarie

Il primo cittadino salemitano ha auspicato più tamponi per isolare quanto più possibile il fenomeno, invitando al contempo la comunità ad evitare la caccia agli untori: “è uno sport che non ci possiamo permettere e non è conducente a nessun risultato. Tutti possiamo essere contagiati e possiamo contagiare”. Venuti ha quindi invitato all’unità la comunità di Salemi. “La paura può essere declinata in negativo, ma può anche essere uno strumento formidabile per spingere ciascuno ad adottare con grande rigore i comportamenti adeguati in questa crisi”. Il sindaco di Salemi ha affermato inoltre di essere in costante contatto con le forze dell’ordine, la prefettura e le istituzioni regionali per potenziare i controlli sul territorio.

In conclusione, Venuti ha affermato: “Sono certo che ne usciremo, con il senso di responsabilità che gran parte dei cittadini ha dimostrato e dimostra. Se continuiamo a lavorare in queste direzione, ce la faremo. E’ una sfida che nessuno si aspettava, ma che possiamo vincere con il buon senso e il lavoro di tutti”.