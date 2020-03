Primo decesso per Coronavirus nel trapanese. Altra vittima nell’agrigentino

Primo probabile decesso per Coronavirus in provincia di Trapani. Si tratta di un 80enne di Salemi, ricoverato presso l’ospedale di Castelvetrano. Allo stato attuale si è ancora in attesa dell’esito del tampone effettuato per appurare se effettivamente la morte è stata determinata dagli effetti del Covid-19, tenuto conto che l’uomo risultava affetto anche da altre patologie. Un altro decesso si è invece registrato nell’agrigentino: si tratta di un pensionato di Ribera (87 anni), ricoverato ad Enna.