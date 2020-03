Energetika Ambiente ringrazia i propri lavoratori. “Abbiamo acquistato le mascherine. Aspettiamo la loro consegna”

Da un paio di giorni i lavoratori di Energetika Ambiente a Marsala sono scesi in agitazione.

Annunciano che potrebbero, con varie forme, astenersi dal lavoro perché sostengono di non avere adeguati dispositivi di sicurezza per effettuare il ritiro del rifiuto con il sistema porta a porta.

“La nostra postazione di Marsala – ci ha detto il responsabile del sud Italia Andrea Aiello – è stata tutto sommato fortunata, avevamo alcune scorte di maschere a norma e abbiamo provveduto a consegnarle al personale che ha maggiori contatti con altri soggetti “. Il dirigente è poi entrato nello specifico.

“Si tratta di personale che viene a contatto con altri soggetti che trasportano il differenziato presso gli impianti di trattamento. Sono dotati di mascherina gli operatori in servizio presso i centri di raccolta, gli autisti dei camion che trasportano il differenziato alla loro destinazione e quanti, nei grossi automezzi, sono impiegati in coppia. Gli altri, si spera ancora per poco, cioè quelli che provvedono a svuotare i mastelli e che lavorano da soli non hanno la mascherina anche se sono dotati di tutti gli altri dispositivi (guanti, gel igienizzante ecc). Inoltre provvediamo quotidianamente a sanificare i nostri mezzi e i locali dove operiamo. Abbiamo provveduto ad ordinare le mascherine, appena arriveranno saranno consegnate a tutti. Per adesso privilegiamo chi sta a contatto con altri soggetti fisici. Mi preme sottolineare che ringraziamo tutti i nostri lavoratori e i loro rappresentanti sindacali. Grazie al loro costante e continuo impegno cerchiamo di contribuire, nelle nostre possibilità, a combattere per sconfiggere questa disastrosa pandemia che sta affrontando tutto il Paese”.

Dall’Energetika Ambiente fanno sapere che per adesso le distribuizioni di sacchetti o la sostituzione dei mastelli sono momentaneamente sospeso in quanto vige il divieto di mobilità.



