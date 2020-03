Petrosino. Il sindaco Giacalone: “Non ci sono pagamenti in scadenza da dilazionare. Vi aiuteremo”

Nel riportare la sintesi delle misure economiche varate ieri dal Governo Nazionale a sostegno delle imprese e di tutte le attività produttive, il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone chiarisce alcuni punti. Punti portati in evidenza dall’opposizione in Consiglio comunale, come il dilazionamento delle tasse comunali.

“Questa emergenza sta causando danni inestimabili alla nostra economia e ci sarà bisogno di ulteriori interventi di sostegno per voi – ha fatto sapere il primo cittadino -. Per quanto riguarda Petrosino, invece, vi posso ampiamente rassicurare sui tributi comunali. Perché non ci sono scadenza di pagamenti. Anzi, per dirla tutta, il Consiglio Comunale non ha mai discusso o approvato alcuna tariffa finora. E questo vale sia per le attività che per i cittadini. Quindi non c’è proprio niente da dilazionare. In ogni caso, sappiate e ve lo anticipo, faremo ogni cosa per aiutarvi e sostenere il vostro lavoro e la vostra attività. State tranquilli e pensate solo a rimanere a casa per ora”.