Dati Coronavirus 17 marzo: picco di contagi e 345 morti. Solo 195 i guariti

La consueta conferenza stampa di Borrelli, capo della Protezione Civile, ha svelato i nuovi dati sul Coronavirus aggiornati ad oggi, 17 marzo. Come era atteso, oggi c’è un picco sia di contagiati, siamo 2.989 nuovi positivi, quindi quasi tremila, i guariti solo 192 mentre un’altra batosta arriva dai dati dei deceduti: nuova giornata con nuovi 345 morti.

Bisogna quindi continuare rigidamente a rispettare la normativa come già si è fatto e non andare in giro se non per motivi strettamente necessari. Stamani invece in molte città si sono registrate persone che, per un motivo o per un altro, erano fuori casa. Così il Coronavirus non si potrà mai sconfiggere.

Quindi ad oggi ci sono 31.506 casi totali, le persone attualmente positive sono 26.062, 2.503 deceduti e 2.941 guariti.

Tra i 26062 positivi:

11108 si trovano in isolamento domiciliare

12894 ricoverati con sintomi

2060 in terapia intensiva

Per quanto riguarda i dati provinciali, in Provincia di Trapani c’è solo un caso di contagio in più di ieri, il numero sale a 14.