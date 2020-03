In Italia aumento del traffico internet per i giocatori online

Per far fronte all’emergenza causata dal coronavirus, la nazione si è stretta in una severissima quarantena. I primi a restare a casa sono stati proprio i tanti studenti dopo la chiusura forzata delle scuole. Sarebbero loro la causa del notevole rallentamento alla rete internet del paese che si sta registrando negli ultimi giorni, complice l’intensificarsi del tempo trascorso in rete su giochi multiplayer come Fortnite e Call of Duty.

Bloomberg, la nota multinazionale americana, che ha attestato che “la quantità di dati che passa attraverso la rete telefonica nazionale è aumentata di oltre i due terzi nelle ultime due settimane“.

Tim afferma che maggior parte dell’attività online è destinata a Fortnite o Call of Duty e dal loro aggiornamento, che ha messo a dura prova la rete.