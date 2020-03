Cellarius: la bontà a domicilio

Anche i ristoranti e pizzerie a marchio Cellarius in questi giorni sono stati costretti a chiudere al pubblico. Per venire incontro alle esigenze dei propri clienti, i due punti Cellarius di Marsala (via Mazzini e C/so Gramsci) hanno deciso di potenziare il servizio a domicilio, naturalmente prendendo tutte le precauzioni possibili e previste dal decreto. Quindi vengono usate mascherine, guanti, etc.



Inoltre vengono mantenute le distanze di sicurezza. Nelle immagini che seguono tutti i numeri per contattarli e chiedere informazioni.