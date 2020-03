Coronavirus: Angela Grignano sfrattata dall’albergo parigino. “Non posso rimpatriare”

Una stanza d’albergo a soqquadro. I letti sfatti, i vestiti ammassati alla bell’è meglio dentro un paio di valige, qualche libro in un cartone. Una voce cristallina ma commossa, commenta le immagini, le mani che tremano nervose, incapaci di stare ferme. Angela Grignano, la giovane e bella ballerina trapanese rimasta gravemente ferita nella terribile esplosione del 12 gennaio 2019 a Parigi, nel toccante video pubblicato sulla sua pagina facebook sintetizza il suo stato d’animo. Ha appena appreso di dover lasciare quella stanza d’albergo parigino che finora ha ospitato lei e la madre.

IL VIDEO:

La seconda beffa per Angela è proprio il temutissimo coronavirus che anche in Francia sta causando molta preoccupazione per i contagi in continuo aumento tanto che anche i ristoranti e gli hotel sono costretti a chiudere per contenere il propagarsi dell’infezione. Chi avrebbe dovuto assicurarle l’appartamentino promesso, la Mairie (Municipio) del 9° arrondissement, (tra l’altro riconosciuto come uno dei 3 “colpevoli” del terribile scoppio, in quanto responsabile di non aver controllato bene l’area nonostante le ripetute segnalazioni di una “strana e persistente puzza di gas”), non ha ancora provveduto ad assegnarle un alloggio dove abitare. La giovane Angela in questo momento si trova a Parigi, in attesa di compiere le altre operazioni e le relative riabilitazioni che le consentiranno di camminare sempre meglio: “Io e mia madre siamo in grosse difficoltà. Siamo in mezzo ad una strada. Il Comune non ha fatto altro che temporeggiare e non sappiamo se riusciamo a tornare in Italia a causa dei blocchi alle frontiere. Mi hanno cambiato la vita a 25 anni e se ne fregano di agevolarmela. Cerco aiuto anche dai giornalisti sia italiani che francesi. Non è colpa dell’hotel, ci tengo a precisarlo”.

Angela Grignano ha grinta da vendere ma è angosciata comprensibilmente. “ Da tre mesi ci fanno proposte indecenti. Da 3 settimane aspettiamo l’ok per questo appartamento promesso ma ad oggi non ci hanno dato nulla. Oggi è arrivato lo sfratto anche dall’hotel. Si è innalzato il livello di emergenza a causa del coronavirus. La Sicilia è chiusa. Come facciamo a rimpatriare?

La tigre bionda non si arrende e facciamo il tifo per lei.

Tiziana Sferruggia