Petrosino sconfigge il Coronavirus con #iorestoacasa: iniziative per bimbi, nonni e… fedeli

A Petrosino si combatte lo stare a casa in questi giorni di emergenza da Coronavirus, con diverse iniziartive. Il sindaco Gaspare Giacalone tramite dei video-messaggi da casa, ha coinvolto i suoi concittadini prima in una simpatica “sfida” a colpi di… disegni rivolgendosi ai bambini. Tanti i messaggi, i disegni, le frasi piene di speranza che sono giunte sulla pagina del sindaco che, ai più bravi – ma solo simbolicamente i più bravi – ha donato una pizza che poi è stata consegnata a domicilio. Anche i nonni sono stati coinvolti dal primo cittadino: le famiglie così, nel loro ambiente domestico che in questo periodo indubbiamente è molto pesante, si sono cimentati a fare un video ai loro cari anziani occupati in piccoli lavoretti in casa, che si sono messi in gioco con curiosità amorevole. Loro che, di guerre, terremoti e periodi oscuri della storia d’Italia ne hanno visti e vissuti.

L’altra iniziativa lanciata questa domenica mattina anomala dal sindaco Giacalone, coinvolge la comunità dei fedeli appartenenti a religioni diverse. Le chiese e i luoghi di preghiera sono momentaneamente chiuse per evitare assembramenti, quindi pronto arriva il messaggio del primo cittadino petrosileno:

“È domenica, miei cari cittadini. In altri tempi avremmo impegnato questo giorno di festa con le solite nostre abitudini domenicali. È passata appena una settimana ed il mondo, quello che ci circonda almeno, sembra completamente cambiato. È come se fosse già passato un secolo. Oggi però voglio ospitare in questo mio spazio la voce di chi ci conforta con la forza della fede. Il nostro parroco, innanzitutto, Don Carmelo Caccamo. Con lui ci sentiamo giornalmente e mi è di grande supporto morale e spirituale. A lui ho chiesto di pregare per Petrosino e per i suoi cittadini. Poi ho voluto dare spazio anche all’Imam Ridha Naes per rivolgere il suo messaggio in arabo di preghiera e conforto ai nostri cittadini musulmani e per tutti noi. Infine, un video di Giacomo Spanò predicatore della Chiesa Evangelista che rivolge la sua preghiera alla comunità. Siamo una cosa sola, siamo umani“.

A questo link è possibile vedere il post e i video-messaggi lanciati dai religiosi:

