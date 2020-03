Coronavirus. Marsala: ridotto al minimo il trasporto pubblico

Anche il trasporto pubblico comunale, a Marsala, subisce le restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus. “Assicureremo innanzitutto il bus di collegamento con l’Ospedale – sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo -; per il resto, abbiamo fissato limitatissimi orari col solo scopo di consentire eventuali uscite da casa per necessità”. Tra queste rientra l’esigenza di recarsi a lavoro (per quanti è ancora permesso) e, pertanto, quasi tutti i mezzi sono in circolazione di mattina presto e rientrano nel primissimo pomeriggio, al fine di assicurare il ritorno nel proprio domicilio.

Pochissime corse, inoltre, hanno strettissimi orari intermedi per facilitare l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, per poi fare subito rientro a casa. Servizio normale, invece, per la linea che raggiunge il “Paolo Borsellino”, con 10 corse che partono da Piazza Del Popolo ed altrettante che vi fanno ritorno dall’Ospedale.

Qui il prospetto delle Linee Bus in vigore in questo periodo: