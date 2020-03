Saltano i programmi, Sky e Now Tv trasmettono i film di Spider-Man

In questo periodo a causa del Coronavirus saltano le riprese di molte serie Tv, tra cui quelle di Riverdale.

Tuttavia abbiamo il modo di passare il tempo: Sky e Now TV mettono a disposizione i film di Spider-Man, uno dei supereroi più amati dai grandi e dai bambini.

Il canale 303 di Sky Cinema, attivo a partire da sabato 14 fino a giovedì 26 marzo 2020, sarà completamente dedicato all’Uomo Ragno. Lunedì 16 marzo verrà mandato in onda in prima TV Spider-Man: Far From Home con Tom Holland, film campione di incassi. Sarà possibile vedere il film anche su Sky Q satellite on demand in 4K HDR .

Now TV e Sky rendono inoltre disponibili tutti i titoli dei film su Spider-Man: sarà possibile vedere la trilogia diretta da Sam Raimi con Tobey Maguire cpme protagonista e Kirsten Dunst nei panni di Mary Jane. Saranno poi disponibili le pellicole in cui il protagonista è interpretato da Andrew Garfield. Non puo assolutamente mancare il film Spider-Man – Un nuovo universo, che ha ricevuto il premio Oscar. Si tratta del lavoro sul peggior nemico dell’Uomo Ragno, Venom, con la partecipazione di Tom Hardy.

Infine sarà possibile vedere Spider-Man: Homecoming, con Tom Holland per non farci mancare nulla in attesa del terzo film.

Ovviamente è un’occasione da non perdere per stare sul divano con tutta la famiglia e vedere le avventure di Spider-Man.