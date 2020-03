Coronavirus: utilizzare il reggiseno come mascherina

Le mascherine per proteggersi dal coronavirus iniziano a scarseggiare. C’è chi non si è lasciato scoraggiare utilizzando la creatività e la fantasia per realizzare una mascherina con le coppe del reggiseno: l’idea è nata da una coppia di Napoli e qualche farmacista ne consiglia l’uso.

E’ semplicissimo: basta trovare una coppa delle dimensioni adatte, meglio ancora magari un reggiseno a fascia, ed attaccarci con un po’ di ago e cotone o anche solo una spillatrice due cordoncini di elastico, tipo quello delle bretelle dello stesso reggiseno.