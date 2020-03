Falsa circolare Inps sulla riduzione delle pensioni. E’ fake news da Coronavirus

Gira in queste ore, l’ennesima fake news intorno all’emergenza Coronavirus. In particolare, con tanto di Pdf, gli utenti – ignari o meno – fanno girare nei gruppi Whatsapp, una presunta circolare dell’Inps dove si sostiene che le pensioni saranno pagate in forma ridotta del 50% per poi essere recuperato integralmente nel mese di Agosto.

Cercando nel sito dell’Inps non si riscontra alcun “messaggio n.1003” che parli di pensioni, inoltre l’ultimo documento che cita le pensioni risulta essere una circolare numero 34 del 9 marzo 2020 – unico documento con tale data – dove non si legge alcunché di quanto diffuso nell’immagine.

La falsa circolare Inps è a firma di Vincenzo Cairoli, ma nessuno con questo nome è Direttore Generale Vicario dell’Inps. Anzi, al momento il Direttore Generale è Gabriella Di Michele.