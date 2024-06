Consigliere comunale straniero aggiunto, la Commissione elettorale mazarese: “Nessun candidato ammesso”￼

La notizia era nell’aria già da qualche tempo, ma in questi giorni è arrivata la conferma. L’elezione del consigliere comunale straniero aggiunto, originariamente prevista per il 16 giugno, non potrà svolgersi per mancanza di candidati ammessi e dovrà essere re-indetta entro un anno dalla data di elezione del nuovo Consiglio Comunale. La conferma è arrivata direttamente dalla Commissione elettorale, in quanto le due liste presentate a supporto delle uniche due candidature avevano un numero di firme di sottoscrittori regolarmente autenticate inferiore rispetto al numero minimo di 75 firmatari previsti dal regolamento comunale. Dunque nessun candidato è stato ammesso per l’elezione del consigliere comunale straniero aggiunto.

Le uniche due candidature presentate erano state quelle del signor Soualmia Mohamed Alì e quella della signora Hiba Sfar. Il dirigente del I settore però, in sede di ricezione delle uniche due candidature, ha verificato come nessuna delle due fosse corredata dal numero minimo di 75 firme di sottoscrittori regolarmente autenticate ai sensi dell’art. 15 del regolamento comunale avendo a supporto rispettivamente 21 e 19 firme autenticate sulle 75 richieste. Ricordiamo che possono essere candidati al ruolo di consigliere comunale straniero aggiunto quei cittadini stranieri maggiorenni che siano residenti nel Comune di Mazara del Vallo ininterrottamente da almeno quattro anni, che non abbiano riportato condanne penali né in Italia né all’estero, da attestare mediante autocertificazione e che siano in regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno, oltre ad avere conoscenza sufficiente della lingua italiana.

La Commissione elettorale ha dunque preso atto che in assenza di candidature valide l’elezione, originariamente prevista per il 16 giugno, non potrà avere luogo. Il comma 4 dell’art. 8 del regolamento comunale per l’elezione del consigliere comunale straniero a seguito della modifica apportata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 105 dell’8 ottobre 2019 prevede infatti che “nel caso in cui per assenza di candidati non si proceda all’elezione del Consigliere aggiunto l’Amministrazione Comunale procede, non oltre il termine di 12 mesi dalla data di elezione del Consiglio Comunale, all’indizione di una nuova elezione”.