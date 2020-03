Boom di visualizzazioni per “I Divorziati” dei Trikke e Due Cabaret: i video dei primi episodi comici

Gli sketch esilaranti del duo comico marsalese formato da Enzo Amato e Nicola Anastasi, da alcuni mesi nel nuovo Laboratorio comico di Sicilia Cabaret di Palermo. Negli episodi, le vicissitudini…

Grande successo di visualizzazioni, e condivisioni, per i divertentissimi video “I Divorziati” dei Trikke e Due Cabaret, da due settimane pubblicati sulla Pagina Facebook dei comici marsalesi Enzo Amato e Nicola Anastasi. Gli sketch esilaranti – ad episodi settimanali – raccontano le vicissitudini di due 40enni divorziati e della loro nuova vita da separati. I due amici si raccontano le ultime novità, tra avvocati e nuove fiamme, nei bar e nei locali che normalmente frequentano, quasi sempre davanti ad un caffè o ad un bicchiere di vino “Marsala”. La serie continuerà nelle prossime settimane con nuove “avventure” e, ovviamente, con nuove battute comiche. Giovedì il terzo episodio (le riprese sono state effettuate tre settimane fa).

I Trikke e Due, sulle scene da oltre 10 anni, fanno parte (da alcuni mesi) del nuovo laboratorio di Sicilia Cabaret che si svolge a Palermo, al Teatro Convento, in Via Castellana Bandiera. Ogni settimana Enzo e Nicola lavorano alla scrittura dei nuovi pezzi che puntualmente portano sul palco del Convento, insieme ad altri nuovi e giovani comici siciliani. I nuovi talenti sperano di debuttare e diventare parte integrante del cast dello show comico più famoso della Sicilia.

Nei primi due video sono presenti, tra gli altri, Donatella Montalbano (che fa parte, insieme anche a Mirella Maggio, del gruppo Trikke e Due al completo) ed Alessandro Gagliano (titolare della location, “Crema & Cioccolato”, di Strasatti a Marsala). Testi di Lorenzo Pasqua (attore comico e autore di Sicilia Cabaret); Musiche di Peppe Maggio; Riprese & Montaggio di Vito Battello.

“Sicilia Cabaret” è un programma televisivo che va in onda su Antenna Sicilia (canale 10 del digitale terrestre) ogni giovedì sera, alle ore 21.30. Negli ultimi due anni anche su Rai 2, nel periodo estivo. È uno spettacolo di varietà e cabaret ideato, e condotto, da Matranga e Minafò (Toni Matranga ed Emanuele Minafò), duo comico siciliano, già noto per aver preso parte al programma televisivo “Made in Sud” e prossimi al debutto al Cinema con il film “Un pugno di amici”. Due veri e propri “capocomici. A Sicilia Cabaret si alternano, ad ogni appuntamento, una carrellata di comici, tra monologhi, parodie, battute e sketch esilaranti, al limite del grottesco, proponendo ironicamente vizi, stereotipi, virtù e contraddizioni dei siciliani. Nel cast, oltre a Matranga e Minafò, tra gli altri: I Respinti (Rosario Alagna “Gianni Lattore”, Dario Terzo, Piero “Dance” Salerno), Daniele Vespertino, Lorenzo Pasqua, Simone Riccobono, Dalila Pace, I Badaboom (Alessandro Aiello e Giuliana Di Stefano), Chris Clun, I 4 Gusti (con Domenico Fazio “Gesù”), Ivan Fiore, Claudione e Peppino, Mago Plip, Savvo Zauddo, etc…

I PRIMI DUE EPISODI :

Episodio 1, clicca qui:

I Divorziati – Trikke e Due (Episodio 1) I Divorziati – Trikke e Due (Episodio 1)Enzo Amato Más & Nicola Anastasi con i personaggi di Sicilia Cabaret Lab di Palermo Publiée par Trikke e Due Cabaret sur Vendredi 28 février 2020

Episodio 2, clicca qui: