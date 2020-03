Rinviato al 18 maggio il concerto de Le Vibrazioni al Teatro Impero di Marsala

Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni ministeriali, vengono rinviate le prime date del tour de Le Vibrazioni con l’Orchestra di Beppe Vessicchio – tour 2020 – la cui partenza era prevista il 17 marzo da Palermo.

Rimangono invariati i concerti previsti ad aprile a Bologna, Torino e Roma.

Per quanto riguarda la data al Teatro Impero di Marsala prevista per il 18 marzo, questa verrà rinviata e posticipata al 18 maggio prossimo.

I biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per le nuove date corrispondenti. Nei prossimi giorni saranno disponibili le prevendite per le nuove date su Ticketone.it e sui circuiti di vendita abituali. È possibile rivendere i biglietti per tutti i concerti rinviati utilizzando la piattaforma Fansale di TicketOne: https://www.fansale.it/fansale/