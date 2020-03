Coronavirus a Marsala? Solo una fake news. Sospesa la musica live nei locali

Nessun caso di Coronavirus a Marsala. Dal Comune di Marsala si smentiscono con fermezza le voci circolate in queste ore circa la presenza di soggetti risultati positivi al tampone in città. Proprio le fake news rappresentano uno dei prevedibili effetti della crescente psicosi che si registra un po’ in tutto il Paese, alimentando ulteriormente la preoccupazione dei cittadini. Stamattina, presso il Palazzo del Governo, si è tenuta una nuova riunione tecnica, alla presenza del prefetto Tommaso Ricciardi, del Questore e di alcuni rappresentanti delle amministrazioni locali. Tra le altre cose, si è affrontata la questione delle esibizioni dal vivo nei locali pubblici. L’orientamento è di limitare la diffusione musicale a brani registrati, sospendendo le tradizionali performance di gruppi e cantanti, che soprattutto nel fine settimana rappresentano un pezzo importante della movida in città.

Con un’ulteriore nota, l’amministrazione Di Girolamo ha voluto ribadire l’importanza di attenersi alle misure precauzionali per contrastare il diffondersi del coronavirus, sottolineando come stia proseguendo la pulizia straordinaria di locali e uffici comunali, sia centrali che periferici. Gli interventi riguardano anche i bagni pubblici di via Garibaldi, piazza Marconi e Villa Cavallotti. In particolare, al fine di intensificare l’igienizzazione dei suddetti locali, la pulizia è stata affidata ad una ditta specializzata che effettuerà quattro interventi quotidiani di sanificazione dei servizi. Per quanto riguarda i numerosi studenti universitari in fase di ritorno dagli Atenei del Nord Italia, l’invito da parte delle istituzioni è di attenersi alle ultime disposizioni e di mettersi in quarantena volontaria. Anche il Poliambulatorio (ex Inam) di piazza Francesco Pizzo sarà sottoposto a interventi di sanificazione durante la tradizionale chiusura del fine settimana, per riaprire regolarmente i proprio uffici al pubblico a partire da lunedì.





Per quanto riguarda gli uffici postali, le disposizioni sono di entrare a piccoli gruppi. Stesso orientamento presso le varie filiali degli istituti bancari presenti sul territorio.

All’Ufficio delle Entrate, per evitare il sovraffollamento nei locali destinati al ricevimento del pubblico, è previsto un ingresso per volta. Negli sportelli Inps di Marsala, Trapani, Alcamo, Castelvetrano e Mazara del Vallo potranno entrare 5 utenti ogni 30 minuti presso lo sportello veloce (dedicato alla protocollazione e al rilascio PIN, estratti conto e duplicati vari); agli sportelli multiservizi – con accesso su prenotazione, dedicati a fornire le informazioni generali sui servizi dell’Istituto – si potrà accedere 10 minuti prima dell’orario di prenotazione; l’accesso agli sportelli è consentito soltanto agli interessati, senza accompagnatori.