Arrestato uno spacciatore e denunciate diverse persone

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno dato esecuzione ad un servizio coordinato di controllo del territorio in tutta la città, impiegando circa 15 autovetture e oltre 30 militari, tra cui personale della Compagnia di Intervento Operativo di Palermo e personale del Nucleo Cinofili di Palermo.

I controlli, che si sono protratti per oltre 12 ore, erano finalizzati alla prevenzione e contrasto a forme di criminalità diffusa, repressione dei reati in violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti, illeciti amministrativi inerenti violazioni del codice della strada nonché di soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione.

All’esito del servizio veniva tratto in arresto Bernardo Tesè trapanese 50 anni, soggetto noto ai carabinieri, sorpreso in possesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, di 7,05 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack, suddiviso in 15 dosi; di 12,05 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddiviso in 25 dosi; di 0,7 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; di 164,03 grammi di sostanza da taglio; di un bilancino di precisione; di un grinder (trita marijuana); materiale vario utilizzato per il confezionamento della sostanza illecita.

Tutto il materiale rinvenuto grazie a fiuto del cane RON è stato sottoposto a sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente; Sono state inoltre deferite in stato di libertà:

G.G. 30 anni, sorpreso alla guida di un motoveicolo sprovvisto di patente in condizioni di recidiva nel biennio;

R.G. 45 anni, per aver portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello di genere vietato, verosilmente utilizzabile per l’offesa della persona;

C.A. 27 anni, perchè a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di gr. 1 (uno) di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che occultava sulla propria persona.

Nel totale sono state controllate quasi 100 persone a bordo di 48 veicoli, 3 esercizi commerciali, ed effettuate contravvenzioni al Codice della srada per un importo di 27 mila euro, sequestrate 5 autovetture e sottoposti a fermo amministrativo ulteriori 4 veicoli.