Marsala “Città che legge”, il patto per la lettura si presenta il 6 marzo a San Pietro

Ufficializzata la candidatura di Marsala al riconoscimento di “Città che legge” per il biennio 2020/2021, l’Amministrazione Di Girolamo chiama a raccolta gli operatori culturali del territorio a sostegno dell’iniziativa, invitandoli a sottoscrivere quei progetti propedeutici alla creazione di una rete pubblico/privata che promuova azioni sinergiche tra tutti i protagonisti della filiera culturale.

A tal fine, Istituzioni, Enti, Associazioni e Operatori del territorio che – a vario titolo – svolgono attività nel settore culturale, hanno l’opportunità di intervenire all’incontro di presentazione del “Patto per la lettura” e del progetto “Nati per Leggere”, che si terrà venerdì 6 marzo – al Complesso San Pietro (ore 10). “Riconosciamo la lettura come valore condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva – afferma l’assessore Clara Ruggieri -. Invito pertanto tutti a partecipare all’incontro che rappresenta anche l’occasione per avviare un percorso virtuoso in ambito culturale”. Al termine della riunione al Complesso San Pietro si procederà alla formale sottoscrizione dei suddetti Protocolli d’Intesa.