Scontro grave sulla Mazara-Marsala, tre i feriti

Grave incidente pochi minuti fa sulla Mazara-Marsala. In via Salemi, territorio mazarese, una vettura procedeva verso la Città lilybetana, pare non rispettando lo Stop.

Qui sopraggiungeva una macchina che da Salemi andava verso Marsala a velocità elevata. Per il forte impatto, quest’ultima si è capovolta. A rilevare l’incidente una pattuglia di Vigili urbani di Mazara, coadiuvati dagli ispettori marsalesi Luca Isacco e Mario Bondici.

L’incidente ha provocato tre feriti seri, per cui si è richiesto l’intervento delle ambulanze del 118.