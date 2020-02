Il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, tramite la sua pagina Facebook, risponde alla preside dell’istituto Tecnico Commerciale di Marsala, Loana Giacalone, che nei giorni scorsi ha sollevato l’annosa questione della sede dell’iter. Tirando in ballo, peraltro, l’ex Tribunale ormai divenuto sede degli uffici tecnici comunali.

Queste le parole del primo cittadino: “Che la preside dell’ITET (ex ITC) se ne esca proprio ora con un comunicato contro l’Amministrazione per il mancato trasferimento del suo Istituto nei locali dell’ex Tribunale, mi sembra a dir poco assurdo. Sono più di due anni che abbiamo annunciato il trasferimento degli uffici tecnici comunali in un’unica e più congeniale sede, quale il vecchio Palazzo di Giustizia, e la creazione nell’ex scuola di Amabilina, per decenni sede di alcuni uffici tecnici, di un centro sociale per il quartiere, per il quale già da tempo sono stati destinati fondi europei, per un ammontare di circa tre milioni di euro. Di tutto ciò la preside é stata da me informata all’inizio dell’anno scolastico. Preciso tra l’altro che gli Istituti superiori dipendono dall’ex Provincia e non dal Comune. Inoltre la struttura del vecchio Tribunale non è conforme alle nuove norme in materia di edilizia scolastica, per cui così com’è non può essere utilizzata come scuola. Ci sarebbero voluti milioni di euro per cercare di adeguarla, e sarebbe comunque sempre rimasto un edificio antico riadattato ad istituto scolastico. Infine il secondo piano della struttura, è esclusivamente ad uso del giudice di pace, per cui comunque non si sarebbero mai potuti trasferire tutti gli alunni dell’Itet, ma solo una parte. E perché gli studenti del nord possono avere scuole nuove e i nostri ragazzi devono sempre accontentarsi?

Io questo non lo accetto e desidero il meglio per i nostri studenti. Per tale motivo, nonostante le scuole superiori non dipendono dal Comune, mi sono subito attivato per trovare delle soluzioni. E a tale scopo abbiamo concesso all’ex Provincia, in comodato d’uso gratuito, due spazi che come Comune avremmo potuto utilizzare per altro: l’ex scuola “Lombardo Radice” a Sappusi per la realizzazione dell’ITET, e l’ex scuola “Cosentino” in via Istria per la costruzione di un altro istituto superiore. Dopo numerosi incontri e molti solleciti, finalmente l’ex Provincia ha accolto la nostra proposta e presentato i progetti di massima. Entrambi nel 2018 sono stati ammessi a finanziamento, per un importo di 10 milioni di euro per l’ex ITC e di 9 milioni e 800 mila euro per il secondo istituto. I tempi della burocrazia sono lunghi, ma gli studenti marsalesi potranno finalmente avere a disposizione non delle strutture riadattate, ma degli istituti moderni e funzionali, dotati di ogni comfort e con standard europei.

Da un dirigente scolastico mi sarei aspettato il massimo impegno per raggiungere l’obiettivo migliore per i propri alunni, e non certo un ripiego. Ritengo, quindi, veramente fuori luogo il comunicato della dirigente, a meno che non abbia un altro fine, dato che siamo alla vigilia delle elezioni.