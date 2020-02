Anche in Italia la proposta di legge per vietare gli animali nei circhi

Oggi in Cassazione alle ore 10, il Partito Animalista Italiano ha presentato la proposta di legge di Iniziativa Popolare per portare il divieto di animali esotici e selvatici nei circhi in Italia.

Questa proposta è già realtà in molti paesi d’Europa, come è accaduto di recente in Portogallo, nel Regno Unito e in Danimarca.

La delegazione del Partito Animalista sarà presente, a partire dalle ore 9,30, fuori la Corte di Cassazione per spiegare l’iniziativa. Dopo la pubblicazione di domani nella Gazzetta Ufficiale, inizierà nei prossimi mesi la raccolta delle firme affinché anche l’Italia possa dire no agli animali nei circhi.