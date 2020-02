Campionati regionali: Federico Russo della Marsala Nuoto oro nei 100 e 200 dorso

Dal 14 al 16 febbraio si sono svolti a Paternò i Campionati Regionali Esordienti A in vasca corta. Federico Russo atleta dell’ASD Marsala Nuoto, ha vinto l’oro sia nel 100 dorso che il 200 dorso, laureandosi Campione regionale in entrambe le gare. Ça squadra, con 9 atleti, si classifica al 10° posto tra le 35 società partecipanti (alcune anche con 50 atleti) il tecnico Giampiero Pipitone gode del prestigio di essere l’unica squadra presente della Provicia di Trapani che non è poco.

“Siamo cresciuti tanto – afferma Pipitone -, tutta la squadra maschile e femminile si è distinta a Paternò, migliorando i tempi in ogni singola prestazione. Grazie agli sponsor che ci supportano”. Le staffette maschili, 4×100 stile libero e 4×100 misti, hanno nuotato in prima serie, uno straordinario obiettivo raggiunto considerando che la Marsala Nuoto da soli tre anni fa parte della FIN.