“Urlo Gigante” è il nuovo album del marsalese Giovanni Gulino. Il 3 aprile live ai Candelai

Si chiamerà “Urlo Gigante” il primo album solista del marsalese Giovanni Gulino, già voce storica della band Marta sui Tubi. A gennaio è uscito il singolo “Un grammo di cielo” ad anticipare il lavoro discografico in uscita a marzo e prodotto da Fabio Gargiulo. Dopo l’ultimo album dei Marta sui tubi, “lostileostile”, la band ha sentito il bisogno di un lungo periodo di pausa e Giovanni Gulino si è preso il tempo per elaborare un proprio sound che rappresentasse un’evoluzione coerente di tutto il suo ampio bagaglio musicale e umano, a partire dall’eredità raccolta negli oltre 15 anni di carriera con i Marta sui Tubi e l’avvio della piattaforma di Crowdfunding Musicraiser.

Il primo risultato di questo nuovo percorso artistico è una canzone contemporanea e multisfaccettata, in cui i punti cardinali melodici e lirici di Gulino vengono ri-orientati da un uso sapiente e mirato dell’elettronica e dalle vibranti sfumature tratteggiate dagli archi, che arricchiscono il ritornello di emozione e di profondità. Nel brano, il cantautore siciliano scava fra i “non detti” di una storia d’amore erosa dalla costante ricerca di conferme e da quei freni emotivi che impediscono di mostrarsi in toto per ciò che si è. Un ritratto per nulla didascalico di una relazione che anela a “istanti da proteggere”, ad attimi in cui sentirsi nudi, davvero.

Il 21 marzo partirà dal Locomotiv club di Bologna l’Urlo Gigante Tour. Sarà l’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i nuovi brani del disco di Gulino insieme a una selezione dei successi dei Marta sui Tubi. L’unica data in Sicilia al momento è quella ai Candelai di Palermo il 3 aprile. Nel disco di Gulino una chicca: in alcuni brani si potranno ascoltare le chitarre del concittadino Carmelo Pipitone, anche lui ha avviato una carriera solista affiancata ai progetti con O.R.K. e Dunk.