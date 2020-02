Valorizzazione del patrimonio culturale a Marsala: intesa tra Comune e Banca della Memoria

Comune di Marsala e Associazione Culturale Banca Marsalese della Memoria hanno stipulato un protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative finalizzate alla ricerca, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale conservato presso l’Archivio Storico e la Biblioteca Comunale “Struppa” di Marsala. La proposta dell’associazione ha trovato favorevole l’Amministrazione Comunale e, nei giorni scorsi, si è sottoscritto l’accordo tra il dirigente alle attività culturali Giuseppe Fazio ed il presidente dell’associazione Francesco Tranchida.

L’attività gratuita dell’Associazione Banca Marsalese della Memoria si svolgerà in due fasi: nella prima si adopererà a ricercare e digitalizzare, con propria strumentazione, documentazione e bibliografia storica. Il recupero e la conservazione del prezioso patrimonio, a servizio della cittadinanza, è un importante obiettivo per la crescita culturale della comunità marsalese. In una seconda fase, dopo aver catalogato il materiale digitale, si provvederà ad organizzare attività “no profit” di divulgazione del suddetto patrimonio.

La collaborazione tra l’Associazione Banca Marsalese della Memoria ed il Comune vede coinvolto il personale dell’archivio storico, coordinato dalla dottoressa Milena Cudia.