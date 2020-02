A Canicattì la Pallacanestro Marsala si avvicina ai play-off

Un mercoledì sera da manuale per la Nuova Pallacanestro Marsala. I ragazzi di coach Grillo sono scesi in campo contro l’Olympia Basket Canicattì. Subito in vantaggio, la squadra ospite ha dimostrato ancora una volta il suo potenziale, dando vita ad azioni interessanti e dando spazio un po’ a tutta la compagine, che ha dimostrato di essere candidata ai play-off. Si registra un’ottima prestazione di tutti. Ottima anche la sinergia fra i giocatori. La squadra di casa non è riuscita a fermare la voglia di vincere degli avversari, se non nel secondo periodo di gioco quando Grillo ha fatto “riposare” i senior della squadra. Il campionato ormai è entrato nella “fase calda” e capitan Frisella e compagni daranno sicuramente il massimo domenica prossima quando, ancora in trasferta, sfideranno a Caltanissetta l’Invicta 93CENTO.

L’eventuale vittoria potrebbe definire la certezza matematica della partecipazione ai play-off.

Parziali: 13 – 29, 18 – 15, 12 – 23, 17 – 22

NPMarsala: Montalbano 3, Cucchiara 0, Pizzo 23, Gentile 12, Dosen 15, Sanfilippo 2, Tongue 10, Frisella 13, Lombardo 0, Marrone 1, Genovese 8, Baseggio 3