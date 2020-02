San Vito: ha un malore a scuola, muore il giovane Osvaldo

Ha avvertito un malore mentre era a scuola ed è morto poco dopo il ricovero in ospedale, un giovane 19enne.

Lui era Osvaldo Kenga, chiamato anche Aldo, di origine albanese ma da anni residente a Macari, frazione di San Vito Lo Capo. La Procura di Trapani ha aperto un fascicolo, come da prassi, per appurarne le cause. Il giovane, che frequentava l’Istituto alberghiero, all’improvviso, questa mattina ha avvertito un dolore al petto. Subito soccorso, è deceduto mentre i sanitari del “Sant’Antonio Abate” lo stavano sottoponendo ad esami diagnostici.

Potrebbe essere un arresto cardiaco la causa ma ancora bisogna capire, probabilmente dall’autopsia, cosa realmente ha provocato la morte del giovane.

L’amministrazione comunale di San Vito ha diramato un comunicato in serata, col quale esprime il proprio cordoglio alla famiglia per la perdita del ragazzo.