Studenti del Liceo Ruggieri al Tribunale di Marsala per ricordare Vittorio Bachelet

Una giornata nel segno della memoria, per ricordare una delle pagine più drammatiche della storia repubblicana. Ne sono stati protagonisti gli studenti della IV F del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, che hanno partecipato a un’iniziativa in memoria di Vittorio Bachelet tenutasi presso il nuovo Palazzo di Giustizia di via del Fante. Nell’occasione, gli studenti dell’istituto guidato dalla dirigente Fiorella Florio, sono stati accolti dalla giudice Annalisa Amato, che si è soffermata sui tratti principali della vita del vicepresidente del Csm, ucciso dalla Brigate Rosse il 12 febbraio del 1980 nei locali dell’Università La Sapienza di Roma. Al contempo, i ragazzi hanno avuto modo di approfondire alcuni tra i passaggi cruciali dei cosiddetti “Anni di piombo”, in cui la tenuta delle istituzioni democratiche fu messa a dura prova dalla violenza omicida dei terrorismi di destra e sinistra.

Gli studenti hanno seguito con grande attenzione il racconto della giudice Amato, che ha anche risposto alle pertinenti domande dei ragazzi sul delicato ruolo della magistratura in Italia, accompagnandoli poi per una breve visita guidata tra le aule e i corridoi del nuovo Tribunale di Marsala, inaugurato lo scorso ottobre. La classe è stata accompagnata dal docente di diritto Vincenzo Figlioli, che nella giornata precedente all’iniziativa aveva a sua volta tenuto un incontro con i ragazzi per introdurre la figura di Vittorio Bachelet e gli argomenti oggetto di trattazione.