È la Paperetta la protagonista di molti dei magnifici libri cartonati dello scrittore e illustratore Gek Tessaro.

La Paperetta nel libro “Il fatto è”, ancora la Paperetta nel libro “Capitombolo”, e ancora fresco fresco di pubblicazione, la nostra Paperetta in “Senza di me”.

In “Senza di me”, la nostra amica, ci racconta la sua giornata speciale. Giornata cominciata male, malissimo. Nessuno, ma proprio nessuno, si ricorda che è il suo compleanno, allora rattristata e alquanto offesa, prepara un fagotto e decide di andare via. Lungo il viaggio, incontra tutti i suoi più cari amici, ma niente, proprio nessuno la degna del benchè minimo sguardo. Una situazione inconcepibile, lei è amata, la conoscono tutti, non può credere che si siano dimenticati tutti del suo compleanno, e allora cammina arrabbiata, delusa e sempre più triste, piangendo disperata e sola.

L’ultima pagina del libro, cartonato, finalmente esplode in un disegno meraviglioso, dove tutti gli animali sono lì e a sorpresa porgono alla Paperetta la sua torta di compleanno. Il libro si conclude con la sua festa a sorpresa, nessuno si era dimenticato di lei, anzi era tutto pensato per renderla ancora più felice.

Gek Tessaro ancora una volta, immancabilmente, riesce a creare un piccolo capolavoro nella letteratura per l’infanzia. Identificando nella Paperetta, loro, i bambini, imbronciati e arrabbiati, testardi e ostinati, ma pur sempre bambini. La Paperetta è il bambino che vuole fare da solo, quando vuole lui, e che non capisce e non accetta l’imposizione dell’adulto che spesso e volentieri proprio segue logiche lontanissime dalle sue, è il bambino imbronciato che si stupisce ed esplode di felicità davanti ad una promessa mantenuta. La Paperetta è un bellissimo personaggio, da leggere e rileggere, coraggiosa e speranzosa nonostante tutto.

Sembra quasi una trilogia la sua ormai. Noi ve li consigliamo tutti e tre, sono fantastici: “Il fatto è”, “Capitombolo” e naturalmente “Senza di me”.

Libro cartonato adatto ai bambini dai 2 anni.

a cura della Libreria per bambini Albero delle Storie