Incontro positivo Airgest-Ryanair, la compagnia torna ad investire su Birgi

Dopo l’incontro proficuo con i vertici di Sky Alps per le nuove rotte da e per Birgi verso Bolzano e Roma, il Presidente Salvatore Ombra della società Airgest che gestisce lo scalo di Birgi, ha incontrato Ryanair. “

«Abbiamo avuto un incontro estremamente positivo, di diplomazia ed apertura, anche con Ryanair, in cui è stato tracciato il percorso da seguire, con la conferma da parte del vettore irlandese di voler continuare a investire per il futuro su Trapani, già a partire dalla stagione invernale e con un incremento forte di traffico nella Summer 2021. La soddisfazione c’è ed è grande – ha sottolineato Ombra – ma c’è anche tanta responsabilità perché tutti i progetti futuri passano dal rispetto dell’impegno di saldare entro aprile il debito contratto con il vettore in passato. Ho confermato che sarà fatto, così come la Camera di commercio ci ha assicurato».

Ombra, sui social, ha anticipato le due notizie rispondendo anche alle tante richieste e aspettative provenienti dai cittadini del territorio. «Sono state giornate intense di lavoro, impegno, emozioni, positività, ottimismo, – ha scritto – giornate in cui le idee e i sogni si affollano per dare forma a progetti concreti. Il vostro entusiasmo e il vostro apprezzamento sono uno stimolo ulteriore a guardare sempre avanti, a cercare nuovi contatti e nuove rotte. Tutte le richieste sono legittime e le teniamo in considerazione me le logiche legate ai collegamenti tra gli scali, sono legate a precisi calcoli economici e algoritmi complessi delle compagnie aeree. Ricordiamoci – ha concluso – che un anno fa si parlava di chiusura, licenziamenti, tagli ulteriori alle rotte. Oggi si discute di tanto altro e molto di più. Lasciateci lavorare».