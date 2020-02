Cade ultraleggero nel siracusano, morti istruttore e allievo

Momenti di paura questa mattina in contrada Ortonuovo a Carlentini, nel siracusano, dove intorno alle 9,10 è caduto un aereo. Un ultraleggero di una scuola di volo di Catania con a bordo due persone è precipitato e dopo essersi schiantato il velivolo ha preso fuoco: morti l’istruttore e un giovane allievo.

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che stanno provando a ricostruire le cause dell’incidente. Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi delle due vittime, come riferiscono i vigili del fuoco.