Intercettato un boss di Palermo che progettava di “punire” un mazarese che non aveva pagato una partita di droga. Operati due arresti

Fra Palermo e Mazara del Vallo, un boss della mafia voleva consumare la sua vendetta, per una partita di droga non era stata pagata. Vittima designata l’acquirente di un chilo di cocaina, debitore di 45 mila euro.

Alfonso Scalici, ritenuto mafioso di Balestrate, cuore della provincia palermitana, progettava una punizione esemplare. Una gambizzazione o addirittura un omicidio così ritengono i magistrati della procura distrettuale antimafia di Palermo e i carabinieri del Gruppo Monreale, che stanotte hanno fatto scattare un provvedimento di fermo nei confronti di due persone. In manette sono finiti lo stesso Alfonso Scalici (per associazione mafiosa, spaccio di droga, estorsione) e Maurizio Conigliaro, accusato solo di droga.



Il progetto era già in fase avanzata, il boss di Balestrate aveva anche reclutato un complice a Palermo e chiesto l’autorizzazione ad alcuni mafiosi del Trapanese, perché l’azione doveva compiersi a Mazara, città di origine e residenza della vittima predestinata.

A quanto sembra la partita di droga era stata venduta due anni fa, poi Scalici aveva fatto vari tentativi per recuperare la somma. Tutti inutili. Così, di recente, aveva deciso di fare scattare la punizione nei confronti del mazarese



L’inchiesta della Dda di Palermo, condotta dai carabinieri della Compagnia di Partinico, ha svelato anche il particolare attivismo del boss fermato all’alba che puntava a gestire l’appalto per la nuova villa comunale di Balestrate. Intanto, gestiva, estorsioni, furti e altri affari di droga. A parlare di Scalici, è stato l’ultimo pentito di mafia, Filippo Bisconti, ma già i carabinieri erano sulle sue tracce, il boss era molto attivo fra Palermo e Trapani.