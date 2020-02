Sorvegliato speciale arrestato per detenzione di cocaina

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Marsala, hanno eseguito l’arresto, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di Alberto Giacalone, 29 anni marsalese, gravato da precedenti di polizia.

L’operazione è scattata nella serata di lunedì 3 febbraio, durante un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Marsala, con il supporto di personale della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, al fine di prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, che prevedeva anche il controllo dei soggetti gravati da misure di limitazione della libertà personale, i militari si sono recati presso l’abitazione di Giacalone Alberto il quale, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, aveva l’obbligo di non uscire di casa nelle ore serali e notturne. L’atteggiamento tenuto del Giacalone nel corso del controllo, che si mostrava molto nervoso e che impediva l’accesso alla sua abitazione chiudendo la porta alle sue spalle, spingeva i militari a svolgere controlli più approfonditi per cui, alcuni di loro entravano in casa insieme allo stesso Giacalone, mentre altri si disponevano immediatamente intorno alla palazzina in modo da tenere sotto controllo le eventuali vie di fuga. L’intuizione dei Carabinieri si rivelava corretta, infatti, dopo pochi secondi, la pattuglia posizionata nel retro dello stabile notava che dalla finestra dell’appartamento era stato lanciato un involucro, prontamente recuperato, che conteneva complessivamente circa gr.11 di cocaina. Le perquisizioni effettuate all’interno della abitazione hanno permesso di rinvenire altri involucri contenenti complessivamente gr.1,20 di crack, diverso materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di euro 255,00, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

I Carabinieri, inoltre, controllando attentamente l’appartamento, hanno notato un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso costituito da 3 telecamere collegate ad uno schermo che permetteva, di fatto, di osservare i vari ingressi dello stabile e la strada principale. Tale sistema, verosimilmente installato per eludere i controlli da parte delle Forze di Polizia, è stato sottoposto a sequestro dai militari. Nel corso del giudizio direttissimo che si è tenuto nella giornata di ieri dinanzi al Giudice Lilybetano, oltre alla convalida dell’arresto, è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.