Il rock dei Negrita domani sera scalderà l’Impero di Marsala

Ancora concerti per i Negrita: la band ha annunciato “La Teatrale: Reset Celebration”, nuova serie di live che vedrà il gruppo alternare momenti acustici ed elettrici, con molti estratti da “Reset”, album campione di vendite che quest’anno festeggia vent’anni e che per l’occasione sarà ristampato (per la prima volta anche in vinile).

E i Negrita, la band di Pau e soci, sarà al Teatro Impero di Marsala domani sera, ore 21.30, nuova data che si aggiunge al tour di una delle più note rock band italiane. Da “Mamma Maè” a “Gioia Infinita”, da “Sex” e “Non ci guarderemo indietro mai” a “Rotolando Verso Sud”, i Negrita hanno messo su un bel rock italiano, riuscendo, nella loro seconda vita, a cambiare pelle, a contaminarsi di suoni sudamericani, world, a reinventarsi ripartendo dal “mito americano”, da un lavoro anche più “artigianale”.

“Abbiamo ricaricato le batterie e siamo pronti per un tour che, fino ad ora, avete trasformato in uno dei migliori della nostra carriera – affermano -. Nel frattempo, anche Reset ha compiuto gli anni, quindi perché non approfittarne per rispolverare qualcosa che non suoniamo da un po’? Insomma, aiutateci a cominciare i prossimi venticinque anni come avete fatto fino ad ora”. Ultimi biglietti su TicketOne e presso l’Agenzia Viaggi dello Stagnone.