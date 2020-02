Dona un farmaco per chi ha bisogno, al via la campagna Lions a Marsala e Petrosino

“Dona un farmaco per chi ha bisogno” è l’invito che il Lions Club Marsala rivolge ai cittadini. Si tratta del Banco Farmaceutico, una Campagna Nazionale alla quale il locale Lions, presieduto da Vitalba Pipitone, ha aderito già dallo scorso anno. Per il Distretto Sicilia è stata delegata la dottoressa Sonia Bonfanti che il 25 gennaio ha partecipato a Palermo alla cerimonia di presentazione della “Giornata di Raccolta del Farmaco 2020” cui era presente il presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Sergio Daniotti.

Quest’anno la raccolta durerà una settimana, dal 4 al 10 febbraio 2020, per offrire ai cittadini la possibilità di recarsi in 7 farmacie del territorio marsalese e petrosileno aderenti al progetto, ovvero: farmacia Agate in contrada Spagnola n. 362, Bonfanti di via Trapani, De Vita di contrada Rakalia n. 127, Giammarinaro di via Garibaldi, Indelicato di contrada Casazze n. 364, Pellegrino di via Salemi n. 588 e Amato di via Pio La Torre n. 67 di Petrosino. Per rispondere con un gesto di generosità è sufficiente recarsi in una farmacia fra quelle elencate e acquistare uno dei farmaci contenuti nel paniere fra quelli previsti dall’accordo col Banco Farmaceutico. A tal fine la Seconda Circoscrizione Lions, presieduta da Giorgio Geraci, ha devoluto una somma di denaro a favore della Fondazione Banco Farmaceutico.