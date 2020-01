Calcio Femminile: il Marsala va a Monreale per la sfida di alta classifica

Sabato 1° febbraio, il Marsala Femminile di Giuseppe Chirco incontrerà il Monreale presso il campo Bonocore di Palermo. Qui di seguito l’intervista all’allenatrice del Marsala Femminile, Valeria Anteri sulla partita di domenica scorsa e sul prossimo match decisivo per il proseguo del Campionato di Eccellenza.

Queste le parole dell’Anteri dopo lo scorso match: “La partita contro il Cus Unime poteva essere la partita perfetta ad eccezione dell’ultimo quarto d’ora di pazzia quando la squadra avversaria ha spiazzato la nostra difesa andando a segno per ben tre volte. Sicuramente l’infortunio di Cammarata sul finire del primo tempo ha destabilizzato le mie ragazze che fino a quel momento erano state protagoniste di un bel gioco”. Per la prossima sfida col Monreale, la Anteri vede le azzurre svantaggiate ma comunque determinate a fare bene. Per il futuro: “Noi continueremo a volare basso perché il campionato è ancora lungo, troppo lungo per poter fare delle previsioni. Il nostro obiettivo è divertirci e crescere e soprattutto far crescere le più giovani. Ora dobbiamo concentrarci solo sulla partita di domenica che sarà impegnativa dal punto di vista fisico e mentale”, afferma ancora l’allenatrice.